27 июня
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Жизнь

Над алтайскими полями начали летать дроны

Первый в России студотряд операторов сельхоздронов обработал поля в Курьинском районе, сообщает пресс-служба АлтГАУ.

Первый в России студотряд операторов беспилотников.
Первый в России студотряд операторов беспилотников.
АГАУ

Напомним, с марта по конец мая 12 студентов АлтГАУ прошли обучение по профессии "Оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами".

Затем первое звено летного отряда "Вираж" в составе четырех студентов приступило к работе на сельхозпредприятии "Приоритет Агро" - пионере использования агродронов на Алтае.

С середины июня ребята уже приступили к обработке полей гербицидами.

Сами студенты делятся, что пока работают под присмотром руководства. Однако полученных на базе вуза знаний оказалось достаточно, на предприятии же важным аспектом оказалась практика.

Для управления сельхоздроном необходимо два человека - оператор и его помощник, который снаряжает беспилотник, меняет батареи и заправляет его.

Поля обрабатывают вечером и ночью. Так, за ночь два дрона должны обработать участков в 300 га.

Студотряд «Вираж» продолжит работу в хозяйстве до окончания летнего трудового сезона.

Ранее стало известно, что запретов на полеты беспилотников избежал лишь один федеральный округ.

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