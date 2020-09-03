«Напуганный подрядчик» отказался от прибыльного проекта Путина на сибирском острове

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что строительство дороги на острове Ольхон откладывается на некоторое время, сообщает Babr24 .

Об этом Кобзев рассказал на пресс-конференции 3 сентября. Он подчеркнул, что дороги не будет из-за подрядчика.

«Подрядчик, который заключил контракт, испугался, отказался и ушел», — пояснил губернатор.

Сейчас региональное правительство готовится объявить новый тендер на поиск подрядчика.

Напомним, построить дорогу на острове президент России Владимир Путин поручил еще в 2017 году, однако процесс постоянно откладывали.

К примеру, лишь только к лету 2020 года уладили все вопросы по границам нацпарка — остров входит в Прибайкальский национальный парк.

Строительство дорог. пресс-служба упрдор «Алтай»

Работы планировали начать в июле: власти даже заявили, что подрядчик уже готов перевозить на остров технику.

Однако вскоре контракт с подрядчиком расторгнули по неизвестным причинам. В правительстве тогда рассказали, что виной стали некие сложности при организации работ.

«На Ольхоне нельзя добывать гравий или строить асфальтовый завод, а круглогодичной связи с материком нет», — примерно так разъяснили иркутские власти причину расторжения контракта.

И вот теперь выяснилось, что инициатива расторжения договора принадлежит подрядчику. При этом Кобзев не уточнил, чего именно испугалась вторая сторона.

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Стоит отметить, что остров Ольхон — место весьма дикое и красивое. Ранее местный мыс Хобой попал в топ самых завораживающих мест России, а сам остров дополнил список самых мистических мест в стране.