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3 сентября 29°C
Жизнь

«Напуганный подрядчик» отказался от прибыльного проекта Путина на сибирском острове

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что строительство дороги на острове Ольхон откладывается на некоторое время, сообщает Babr24.

Остров Ольхон на Байкале.
Остров Ольхон на Байкале.
po-baikalu.ru.

Об этом Кобзев рассказал на пресс-конференции 3 сентября. Он подчеркнул, что дороги не будет из-за подрядчика.

«Подрядчик, который заключил контракт, испугался, отказался и ушел», — пояснил губернатор.

Сейчас региональное правительство готовится объявить новый тендер на поиск подрядчика.

Напомним, построить дорогу на острове президент России Владимир Путин поручил еще в 2017 году, однако процесс постоянно откладывали.

К примеру, лишь только к лету 2020 года уладили все вопросы по границам нацпарка — остров входит в Прибайкальский национальный парк.

Строительство дорог.
Строительство дорог.
пресс-служба упрдор «Алтай»

Работы планировали начать в июле: власти даже заявили, что подрядчик уже готов перевозить на остров технику.

Однако вскоре контракт с подрядчиком расторгнули по неизвестным причинам. В правительстве тогда рассказали, что виной стали некие сложности при организации работ.

«На Ольхоне нельзя добывать гравий или строить асфальтовый завод, а круглогодичной связи с материком нет», — примерно так разъяснили иркутские власти причину расторжения контракта.

И вот теперь выяснилось, что инициатива расторжения договора принадлежит подрядчику. При этом Кобзев не уточнил, чего именно испугалась вторая сторона.

Экспедиция дайверов на глубину Телецкого озера.
Экспедиция дайверов на глубину Телецкого озера.
altzapoved.ru

Стоит отметить, что остров Ольхон — место весьма дикое и красивое. Ранее местный мыс Хобой попал в топ самых завораживающих мест России, а сам остров дополнил список самых мистических мест в стране.

Ольхон — крупнейший остров на озере Байкал. Длина — 73,5 км, ширина — до 15 км, площадь — 730 км². Постоянное население — 1744 человека на 2019 год.

Входит в Прибайкальский национальный парк и отделен от материка проливами Малое море и Ольхонские Ворота. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 метра.

Название происходит от бурятского слова «ойхон» — «лесочек» или «немного лесистый», поскольку леса занимают более трети Ольхона.

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