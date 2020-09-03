«Напуганный подрядчик» отказался от прибыльного проекта Путина на сибирском острове

Об этом Кобзев рассказал на пресс-конференции 3 сентября. Он подчеркнул, что дороги не будет из-за подрядчика.
«Подрядчик, который заключил контракт, испугался, отказался и ушел», — пояснил губернатор.
Сейчас региональное правительство готовится объявить новый тендер на поиск подрядчика.
Напомним, построить дорогу на острове президент России Владимир Путин поручил еще в 2017 году, однако процесс постоянно откладывали.
К примеру, лишь только к лету 2020 года уладили все вопросы по границам нацпарка — остров входит в Прибайкальский национальный парк.
Работы планировали начать в июле: власти даже заявили, что подрядчик уже готов перевозить на остров технику.
Однако вскоре контракт с подрядчиком расторгнули по неизвестным причинам. В правительстве тогда рассказали, что виной стали некие сложности при организации работ.
«На Ольхоне нельзя добывать гравий или строить асфальтовый завод, а круглогодичной связи с материком нет», — примерно так разъяснили иркутские власти причину расторжения контракта.
И вот теперь выяснилось, что инициатива расторжения договора принадлежит подрядчику. При этом Кобзев не уточнил, чего именно испугалась вторая сторона.
Стоит отметить, что остров Ольхон — место весьма дикое и красивое. Ранее местный мыс Хобой попал в топ самых завораживающих мест России, а сам остров дополнил список самых мистических мест в стране.
Ольхон — крупнейший остров на озере Байкал. Длина — 73,5 км, ширина — до 15 км, площадь — 730 км². Постоянное население — 1744 человека на 2019 год.
Входит в Прибайкальский национальный парк и отделен от материка проливами Малое море и Ольхонские Ворота. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 метра.
Название происходит от бурятского слова «ойхон» — «лесочек» или «немного лесистый», поскольку леса занимают более трети Ольхона.