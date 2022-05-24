Насвай в рот не совай. Чем жевательный табак опасен для жизни и как он погубил юного барнаульца

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Вредные компоненты: что входит в состав насвая?

Изначально в продукт добавляли растение «нас», но позже его заменили на более «доступный» вариант — табачную пыль или махорку.

Еще в насвае содержатся табак, растительное масло, клей, куриный или верблюжий помет, а также гашеную известь или золу. Кроме того, для улучшения вкуса в нем могут присутствовать приправы.