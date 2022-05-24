Насвай в рот не совай. Чем жевательный табак опасен для жизни и как он погубил юного барнаульца

В Россию насвай пришел из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.
Изначально в продукт добавляли растение «нас», но позже его заменили на более «доступный» вариант — табачную пыль или махорку.
Еще в насвае содержатся табак, растительное масло, клей, куриный или верблюжий помет, а также гашеную известь или золу. Кроме того, для улучшения вкуса в нем могут присутствовать приправы.
Известь добавляют, чтобы изменить кислотность насвая и, в результате, усилить раздражительность слизистой — чтобы «упростить» всасывание табака.
Насвай закладывают в рот, при этом стараясь не задеть губы. Иначе они покрываются волдырями.
А если проглотить «отравленную» слюну, то могут начаться тошнота и рвота. В таких случаях наблюдаются и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Также «наркотический» табак провоцирует:
— Потливость,
— Усиленное слюноотделение,
— Головокружение и потемнение в глазах,
— Обмороки,
— Апатию,
— Заболевания зубов,
— Бесплодие,
— Импотенцию,
— Нарушение работы почек.
Чаще всего насвай употребляют в 13−18 лет. А никотиновая зависимость в этом возрасте может нарушить развитие ребенка и снизить работоспособность мозга.
Да. Насвай — одна из причин рака губы и органов дыхания. По статистике, он вызывает онкологические заболевания у 80% употребляющих.
Кроме жевательного насвая, среди детей распространен снюс — сосательный табак. Из-за него могут развиться заболевания десен, кариес и ишемические болезни.
Да. В Роспотребнадзоре уточнили, что те, кто употребляет снюс, подвергаются воздействию более высоких уровней токсичных веществ, нежели курильщики.
«Причина в том, что снюс остается во рту дольше, по сравнению с сигаретным дымом, соответственно, вредные химические вещества дольше воздействуют на организм. Хотя бездымный табак и содержит меньше канцерогенов по сравнению с сигаретами», — заявили эксперты.
В 2013 году депутаты Госдумы одобрили поправки в КоАП, ужесточающие наказание за продажу табака и снюса.
Согласно ним, штрафы за сбыт составляют:
— 15−20 тыс. рублей — для граждан,
— 30−50 тыс. рублей — для должностных лиц,
— 100−150 тыс. рублей — для юридических лиц.
За продажи несовершеннолетним их предложили сделать еще выше:
— 20−40 тыс. рублей — для граждан,
— 40−70 тыс. рублей — для должностных лиц,
— 150−300 тыс. рублей — для юридических лиц.
Об этом пишут здесь.
Кстати, запрет на продажу снюса действует в России с 2016 года. Однако появились жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси.
Накануне стало известно, что тело 16-летнего барнаульца нашли в квартире друзей после «вписки». Предположительно он умер от насвая. Однако пока предварительная причина смерти — отравление неустановленным ядом.
Отмечается, что перед произошедшим друзья пили и курили.
Расследованием занимается СК.
В 2018 году учащийся школы № 114 предлагал насвай сверстникам. Тогда в соцсетях сообщили, что один из пятиклассников попробовал запрещенное вещество, и ему стало плохо.
Руководители учебного заведения не оказали помощь ребенку и скрыли инцидент от правоохранительных органов.
Региональный Следственный комитет провел проверку.
В 2017-м полицейские изъяли больше 23 килограммов насвая на одном из рынков Барнаула.
На продажи пожаловались местные жители, и при контрольной закупке информация подтвердилась.
Причастных к незаконным действиям задержали и привлекли к административной ответственности.
Первый случай смерти от снюса зафиксировали в России в 2020 году, рассказал РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Он добавил, что из-за потребления конфет и жвачек, содержащих никотин, стало возрастать количество психозов.
Сниффинг — это вид токсикомании, когда человек достигает состояния опьянения, вдыхая пары и газы. Как правило, для этих целей подростки используют баллоны для заправки зажигалок, которые продаются в свободном доступе.
Заведующая отделением Алтайского краевого наркологического диспансера Наталья Казанцева объяснила, что опасному «увлечению» подвержены подростки 10−15 лет.
По ее словам, чем сильнее интоксикация организма, тем ужаснее последствия — гипоксия, галлюцинации, рвота, потеря сознания.
Да. В сентябре 10-летний мальчик из из Мамонтовского района скончался от вдыхания газа.
В Следственном комитете подчеркнули, что компания из пятерых школьников 10−13 лет купили водном из розничных магазинов баллончик с бытовым газом и отправились на заброшку.
«При вдыхании паров газа, десятилетнему мальчику стало плохо, и он упал в помещении заброшенного здания, и через некоторое время скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи», — пояснили в ведомстве.
Ранее председатель Общественного Совета Светлана Чернышова рассказала, кто продает сигареты подросткам.