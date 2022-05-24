24 мая
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Жизнь

Насвай в рот не совай. Чем жевательный табак опасен для жизни и как он погубил юного барнаульца

16-летний Барнаулец скончался от употребления насвая. Его тело нашли в квартире друзей после вечеринки, и сейчас Следственный комитет расследует произошедшее. Что входит в состав табачного изделия, почему он «убивает» здоровье, и как наказывают за его распространение — в разборе altapress.ru.

Насвай.
Насвай.
https://commons.wikimedia.org/
1
Откуда насвай пришел в Россию?

В Россию насвай пришел из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

2
Вредные компоненты: что входит в состав насвая?

Изначально в продукт добавляли растение «нас», но позже его заменили на более «доступный» вариант — табачную пыль или махорку.

Еще в насвае содержатся табак, растительное масло, клей, куриный или верблюжий помет, а также гашеную известь или золу. Кроме того, для улучшения вкуса в нем могут присутствовать приправы.

Клей.
Клей.
www.zr.ru/
3
А зачем в насвай добавляют известь?

Известь добавляют, чтобы изменить кислотность насвая и, в результате, усилить раздражительность слизистой — чтобы «упростить» всасывание табака.

4
Как употребляют насвай, и почему опасен для здоровья?

Насвай закладывают в рот, при этом стараясь не задеть губы. Иначе они покрываются волдырями.

А если проглотить «отравленную» слюну, то могут начаться тошнота и рвота. В таких случаях наблюдаются и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Также «наркотический» табак провоцирует:

— Потливость,

— Усиленное слюноотделение,

— Головокружение и потемнение в глазах,

— Обмороки,

— Апатию,

— Заболевания зубов,

— Бесплодие,

— Импотенцию,

— Нарушение работы почек.

Почка, орган.
Почка, орган.
СС0
5
Еще одна «побочка»: чем насвай вреден для детей и подростков?

Чаще всего насвай употребляют в 13−18 лет. А никотиновая зависимость в этом возрасте может нарушить развитие ребенка и снизить работоспособность мозга.

6
Насвай — причина рака?

Да. Насвай — одна из причин рака губы и органов дыхания. По статистике, он вызывает онкологические заболевания у 80% употребляющих.

7
Что за табак тоже распространен у детей?

Кроме жевательного насвая, среди детей распространен снюс — сосательный табак. Из-за него могут развиться заболевания десен, кариес и ишемические болезни.

Сердце.
Сердце.
СС0.
8
Снюс вреднее сигарет?

Да. В Роспотребнадзоре уточнили, что те, кто употребляет снюс, подвергаются воздействию более высоких уровней токсичных веществ, нежели курильщики.

«Причина в том, что снюс остается во рту дольше, по сравнению с сигаретным дымом, соответственно, вредные химические вещества дольше воздействуют на организм. Хотя бездымный табак и содержит меньше канцерогенов по сравнению с сигаретами», — заявили эксперты.

9
Как в России наказывают за продажу снюса и насвая?

В 2013 году депутаты Госдумы одобрили поправки в КоАП, ужесточающие наказание за продажу табака и снюса.

Согласно ним, штрафы за сбыт составляют:

— 15−20 тыс. рублей — для граждан,

— 30−50 тыс. рублей — для должностных лиц,

— 100−150 тыс. рублей — для юридических лиц.

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов

За продажи несовершеннолетним их предложили сделать еще выше:

20−40 тыс. рублей — для граждан,

— 40−70 тыс. рублей — для должностных лиц,

— 150−300 тыс. рублей — для юридических лиц.

Об этом пишут здесь.

Кстати, запрет на продажу снюса действует в России с 2016 года. Однако появились жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси.

10
Как насвай погубил подростка из Барнаула?

Накануне стало известно, что тело 16-летнего барнаульца нашли в квартире друзей после «вписки». Предположительно он умер от насвая. Однако пока предварительная причина смерти — отравление неустановленным ядом.

Отмечается, что перед произошедшим друзья пили и курили.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

Расследованием занимается СК.

11
«Ребенку стало плохо»: другие случаи отравления насваем в Барнауле

В 2018 году учащийся школы № 114 предлагал насвай сверстникам. Тогда в соцсетях сообщили, что один из пятиклассников попробовал запрещенное вещество, и ему стало плохо.

Руководители учебного заведения не оказали помощь ребенку и скрыли инцидент от правоохранительных органов.

Региональный Следственный комитет провел проверку.

12
Где изъяли больше 23 килограммов насвая?

В 2017-м полицейские изъяли больше 23 килограммов насвая на одном из рынков Барнаула.

На продажи пожаловались местные жители, и при контрольной закупке информация подтвердилась.

На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая.
На барнаульском рынке нашли больше 23 килограммов насвая.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Причастных к незаконным действиям задержали и привлекли к административной ответственности.

13
Когда в России зафиксировали смерть от снюса?

Первый случай смерти от снюса зафиксировали в России в 2020 году, рассказал РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Он добавил, что из-за потребления конфет и жвачек, содержащих никотин, стало возрастать количество психозов.

14
А что такое сниффинг, и почему он тоже опасен?

Сниффинг — это вид токсикомании, когда человек достигает состояния опьянения, вдыхая пары и газы. Как правило, для этих целей подростки используют баллоны для заправки зажигалок, которые продаются в свободном доступе.

Полицейские поймали продавца насвая.
Полицейские поймали продавца насвая.
пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Заведующая отделением Алтайского краевого наркологического диспансера Наталья Казанцева объяснила, что опасному «увлечению» подвержены подростки 10−15 лет.

По ее словам, чем сильнее интоксикация организма, тем ужаснее последствия — гипоксия, галлюцинации, рвота, потеря сознания.

15
От газа наступает смерть?

Да. В сентябре 10-летний мальчик из из Мамонтовского района скончался от вдыхания газа.

В Следственном комитете подчеркнули, что компания из пятерых школьников 10−13 лет купили водном из розничных магазинов баллончик с бытовым газом и отправились на заброшку.

«При вдыхании паров газа, десятилетнему мальчику стало плохо, и он упал в помещении заброшенного здания, и через некоторое время скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи», — пояснили в ведомстве.

Ранее председатель Общественного Совета Светлана Чернышова рассказала, кто продает сигареты подросткам.

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