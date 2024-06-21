Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала « Ленте.ру » о возможности получения пенсии в размере 48,1 тыс. рублей в России.

По данным опроса SuperJob, россияне считают, что достойная пенсия составляет 48 100 рублей ежемесячно. Для того чтобы получать такие выплаты, необходимо иметь достаточно высокую заработную плату, работая в реальном секторе экономики или на государственной службе. Также можно формировать собственные накопления.

Для того чтобы получать высокую пенсию, работая в реальном секторе экономики или на государственной службе, нужно иметь достаточно высокий доход, отметила Бессараб. В качестве альтернативы можно формировать собственные накопления.

Отмечается, что государство предоставляет гражданам инструмент для создания накоплений, которые могут обеспечить достойную старость при поддержке государства и работодателя. Однако, чтобы делать такие отчисления, необходимо иметь дополнительные средства в семейном бюджете. Это, в свою очередь, возвращает нас к необходимости работать и зарабатывать официально, чтобы работодатель полностью оплачивал страховые взносы со всей заработной платы.

Ранее сообщалось, что ряду россиян анонсировали повышение пенсий с 1 июля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале