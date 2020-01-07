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Жизнь

Названы самые интересные патенты на изобретения в России в 2019 году

Роспатент назвал десятку самых интересных патентов на изобретения 2019 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Слухачи до изобретения радаров улавливали гул авиационных моторов.
Слухачи до изобретения радаров улавливали гул авиационных моторов.
опубликовано на obratnosssr.ru/

На первом месте в списке оказалось средство для подавления вируса Эбола — разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В отличие от аналогов средство обладает низкой токсичностью, отметили в Роспатенте.

Напомним, 12 ноября центр вирусологии запустил производство вакцины от лихорадки Эбола. На церемонии присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На втором месте расположился катализатор для получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья.

«Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в 1 стадию (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему его можно использовать регионах с низким температурным режимом», — пояснили в ведомстве.

Пильщики льда. Весьма распространенная профессия, исчезнувшая почти с изобретением холодильников и промышленных рефрижераторов.
Пильщики льда. Весьма распространенная профессия, исчезнувшая почти с изобретением холодильников и промышленных рефрижераторов.
опубликовано на obratnosssr.ru/

В пятерку также попали средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.

В десятку включили систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, систему на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющую распознавать широкий спектр символов, систему на базе технологии big data, позволяющую определить оптимальное место установки банкомата.

Кроме того, в список попали алгоритм компании «Яндекс» на базе машинного обучения, повышающий точность представления пользователю нужной информации, а также пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях от «Газпром добыча Ямбург».

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