Названы самые интересные патенты на изобретения в России в 2019 году

Роспатент назвал десятку самых интересных патентов на изобретения 2019 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

На первом месте в списке оказалось средство для подавления вируса Эбола — разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В отличие от аналогов средство обладает низкой токсичностью, отметили в Роспатенте.

Напомним, 12 ноября центр вирусологии запустил производство вакцины от лихорадки Эбола. На церемонии присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На втором месте расположился катализатор для получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья.

«Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в 1 стадию (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему его можно использовать регионах с низким температурным режимом», — пояснили в ведомстве.

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В пятерку также попали средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.

В десятку включили систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, систему на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющую распознавать широкий спектр символов, систему на базе технологии big data, позволяющую определить оптимальное место установки банкомата.

Кроме того, в список попали алгоритм компании «Яндекс» на базе машинного обучения, повышающий точность представления пользователю нужной информации, а также пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях от «Газпром добыча Ямбург».