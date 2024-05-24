С начала 2024 года в Алтайском крае конфисковали 11 автомобилей у водителей, которые повторно управляли транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной службе судебных приставов.

Последний такой случай произошел в Рубцовске с 54-летним владельцем автомобиля LADA Vesta. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее он уже был лишен водительских прав.

В ведомстве рассказали, что нарушитель дважды управлял машиной в пьяном виде. Сотрудники ГИБДД остановили его во время рейда и установили факт нарушения.

Отмечается, что судебные приставы изъяли в доход государства автомобиль LADA Vesta. Суд посчитал его орудием преступления.

Ранее сообщалось, что барнаулец отсидел за пьяное вождение и через две недели вновь попался пьяным за рулем.

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