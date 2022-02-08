Не забудьте поздравить. Сергею Куркину исполняется 69 лет

Редакция altapress.ru желает Сергею Александровичу крепкого здоровья, долголетия, приятных открытий по жизни и больших успехов в работе.
Пусть каждый день будет полон радости и счастья!
Заместитель исполнительного директора Алтайского союза промышленников Сергей Куркин отмечает день рождения 8 февраля.
Редакция altapress.ru желает Сергею Александровичу крепкого здоровья, долголетия, приятных открытий по жизни и больших успехов в работе.
Пусть каждый день будет полон радости и счастья!
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