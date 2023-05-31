Новая магнитная буря на фоне аномальной жары обрушится на людей. Как избежать недомоганий

В ближайшее время на Землю вновь обрушится магнитная буря.

Это произойдет 2 июня. Причем, по прогнозом, геомагнитный удар будет слабым. Однако этого достаточно, чтобы метеозависимые люди почувствовали себя дискомфортно.

Следующий геомагнитный шторм возможен в середине июня.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Лучше побольше совершать пеших прогулок.

Погода

Между тем в Алтайском крае установилась аномальная жара - до 35 градусов тепла вплоть до 7 июня. В такую погоду лучше находиться в тени. К примеру, сирени.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.