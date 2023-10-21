Новые назначения и старые буквы. Что произошло в Алтайском крае 21 октября

- Руководителем инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона – главным архитектором Алтайского края назначен Виктор Четошников. Его заместители – Елена Веремеинко и Елена Грецова.
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В Барнауле нашли подростка, пропавшего сутки назад.
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Знаменитые буквы "Барнаул - город орденоносный" снимают с крыши дома на пр. Красноармейском. Работы выполняет специализированная организация, их завершат в пятидневный срок. Дальнейшая судьба конструкции пока не определена.
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21 октября в Барнауле прошли продовольственные ярмарки. На них продавали мясо, рыбу, сыры, овощи, фрукты.
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