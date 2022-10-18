Новым руководителем алтайского следкома официально стал Игорь Колесниченко

Соответствующие указ президента и приказ председателя СКР уже подписали.
Ранее Колесниченко исполнял обязанности руководителя алтайского СК, но временно.
Об Игоре Колесниченко известно, что он окончил АлтГУ в 1993 году. После этого он работал стажером и старшим следователем прокуратуры Индустриального района в Павлодаре в Казахстане.
После переезда в 1994 году в Россию служил в органах прокуратуры Алтайского края.
С 2007 года трудился в алтайском СК — возглавлял организационно-аналитический и контрольно-следственный отделы. Имеет многочисленные награды и поощрения.
Ранее на его месте был Андрей Хвостов. Он ушел в отставку 4 августа 2021 года.