Новый вид мошенничества на почве коронавируса появился в Алтайском крае

В Алтайском крае неизвестные представляются сотрудниками санитарной службы и предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике коронавирусной инфекции. В краевом управлении Роспотребнадзора заявили , что это мошенники.

Если бизнесмены отказываются покупать брошюры, им начинают угрожать штрафами.

«Эти случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, и содержат признаки уголовно-наказуемых деяний», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Настоящие специалисты управления и территориальных отделов ничего не продают.

Стоит обратить внимание, что при проведении надзорных мероприятий работники обязаны предъявить служебное удостоверение и ознакомить с распоряжением о проведении проверки.

«В связи с этим, просим предпринимателей быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. При возникновении таких ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы и в Управление по телефону „горячей линии“ 8 (3852) 66-54-27 », — предупреждают в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники предлагают жителям Алтайского края получить выплаты, которые якобы причитаются россиянам в связи с пандемией коронавируса, а также злоумышленники стали активно использовать тему коронавирусной инфекции для хищения денег с банковских счетов.