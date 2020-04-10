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Жизнь

Новый вид мошенничества на почве коронавируса появился в Алтайском крае

В Алтайском крае неизвестные представляются сотрудниками санитарной службы и предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике коронавирусной инфекции. В краевом управлении Роспотребнадзора заявили, что это мошенники.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Если бизнесмены отказываются покупать брошюры, им начинают угрожать штрафами.

«Эти случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, и содержат признаки уголовно-наказуемых деяний», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Настоящие специалисты управления и территориальных отделов ничего не продают.

Стоит обратить внимание, что при проведении надзорных мероприятий работники обязаны предъявить служебное удостоверение и ознакомить с распоряжением о проведении проверки.

«В связи с этим, просим предпринимателей быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. При возникновении таких ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы и в Управление по телефону „горячей линии“ 8 (3852) 66-54-27», — предупреждают в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники предлагают жителям Алтайского края получить выплаты, которые якобы причитаются россиянам в связи с пандемией коронавируса, а также злоумышленники стали активно использовать тему коронавирусной инфекции для хищения денег с банковских счетов.

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