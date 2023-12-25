Новый ЖК, новая ЖК и тарифы на коммуналку. Что произошло в Алтайском крае 25 декабря

◆ Власти Алтайского края пояснили, на сколько все-таки вырастут тарифы на ЖКХ и что означает указ губернатора о 14,2%.



◆ В Заринске 15 человек попали в больницу с ожогами лица и слизистых. Все они посещали одно кафе, в котором работала кварцевая лампа.



◆ Роддом в БСМП №2, десятилетиями принимавший «тяжелых» беременных, прекратил работу. Теперь там хотят обустроить женскую консультацию.



◆ На въезде в Барнаул построят новый жилой квартал.



◆ Алтайский краеведческий музей открыл выставку авторских кукол семьи Намдаковых. Это не просто куколки: искусствоведы по всему миру говорят, что Намдаковы открыли новое направление в творчестве — этно-фэнтези.