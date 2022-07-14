Новосибирские ветеринары вживили протезы лап «коту-кенгуру» из Барнаула

Новосибирская ветеринарная клиника провела сложную операцию по вживлению протезов лап коту, которого едва живым нашли на барнаульских дачах. Об этом сообщает « КП-Новосибирск ».

Животное могло только ползти либо пытаться прыгать на задних лапах, из-за чего его и прозвали котом-кенгуру. Предположительно, четвероногое стало жертвой какого-то транспорта, результатом чего стало сильное повреждение передних конечностей.

Чтобы спасти кота, часть передних лап пришлось ампутировать. Однако из-за этого животное потеряло подвижность.

Вернули его к почти полноценной жизни новосибирские ветеринары. Они сумели вживить протезы передних лап.

«У данного котика выполнено одномоментное бионическое протезирование передних лап, которое позволяет вернуться к нормальной жизни: умываться, бегать и копать», — рассказал ведущий хирург-ортопед Сергей Горшков.

Напомним, ученые из Сибири первыми в мире вылечили собак и кошек от раковых опухолей, используя ускорительный источник нейтронов и новую методику бор-нейтронозахватной (БНЗТ) терапии.