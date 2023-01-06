О новом виде новогоднего мошенничества рассказали в алтайской полиции

В таких «поздравлениях» могут быть скрыты вредоносные ссылки, которые замаскированы под выгодное предложение или полезную информацию.
«Переход по таким ссылкам грозит потерей личных данных. В итоге преступники могут взломать соцсети и обирать друзей жертвы, прося в долг от её имени, шантажируют или могут получить доступ к банковским счетам», — предостерегают сотрудники правоохранительных органов.
Также в полиции призывают граждан быть бдительными, не поддаваться панике и не совершать поспешных действий.
Ранее о новогоднем мошенничестве в известном мессенджере предупредили россиян.
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