О штрафах за неубранный снег напомнили дачникам

Собственникам дачных участков в СНТ, ДНТ, а также других товариществах, может грозить штраф за несоблюдение своевременного порядка и чистоты на объекте. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

По словам специалиста, обязанность уборки снега относится к противопожарным мерам, поэтому с завершением осенних проверочных рейдов расслабляться не стоит.

За неисполнение своих обязанностей, собственникам может быть выписан штраф от 100 тыс. рублей. Такая сумма оправдывается тем, что заснеженные не расчищенные дороги могут быть препятствием для работы экстренных служб.

«Штраф, в случае игнорирования обязанностей, будет включен в состав дополнительных взносов и распределен между всеми садоводами», — уточняет Кудерко.

Если же вопрос не поднимался на общем собрании, штраф как убыток может быть взыскан с председателя СНТ в пользу самого же товарищества.

Ранее стало известно, что в Барнауле могут ввести штраф хозяевам, которые выкидывают питомцев на улицу.