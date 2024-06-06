Патофизиолог Сергей Степанов рассказал россиянам в интервью газете «Известия», что холодный душ может быть полезен для здоровья, но некоторым людям он противопоказан.

Отмечается, что принимать холодный душ можно. Данная процедура стимулирует иммунитет и тонизирует организм, активизируя его.

Однако специалист предупредил, что перед тем как принимать холодный душ, необходимо оценить свои возможности.

Без опыта закаливания эта процедура может стать стрессом для организма и привести к нежелательным последствиям: выбросу гормонов, спазму сосудов, а также спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы вплоть до рефлекторной остановки сердца или дыхания.

По этой причине людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, лёгочными или двигательными, следует воздержаться от холодного душа.

Также Степанов отметил, что людям старше 50 лет нужно подходить к закаливанию с осторожностью, а тем, кому больше 70 лет, лучше отказаться от этой идеи, если они раньше не занимались закаливанием. Кроме того, детям младше 8–9 лет холодный душ не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что медики рассказали, какие опасные заболевания может принести горячий душ.

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