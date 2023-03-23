Обь не потеряла первое место в топе самых грязных рек России

Всемирный день рек отмечался 22 марта. К этому дню « Российская газета » составила список самых грязных рек в России. Первое место снова заняла Обь в районе Новосибирска.

Напомним, Обь потеряла свое питьевое значение еще в 2017 году. А три года спустя ее признали самой грязной.

Altapress.ru, кстати, разбирался, можно ли так однозначно назвать Обь самой «нечистой». Почитать большое интервью с экологом можно здесь.

Известно, что в реке — почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот.

Однако потеря питьевого статуса не помогла заводам Новосибирска, Барнаула, Бийска и других городов построить очистные сооружения на реке. Многие продолжают сливать отходы в воду.

Ранее в Барнауле нашли вытекающую наружу канализацию рядом с Обью.