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Жизнь

Обь не потеряла первое место в топе самых грязных рек России

Всемирный день рек отмечался 22 марта. К этому дню «Российская газета» составила список самых грязных рек в России. Первое место снова заняла Обь в районе Новосибирска.

Новый мост, Обь, Барнаул, река Обь.
Новый мост, Обь, Барнаул, река Обь.
Дмитрий Лямзин.

Напомним, Обь потеряла свое питьевое значение еще в 2017 году. А три года спустя ее признали самой грязной.

Altapress.ru, кстати, разбирался, можно ли так однозначно назвать Обь самой «нечистой». Почитать большое интервью с экологом можно здесь.

Известно, что в реке — почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот.

Однако потеря питьевого статуса не помогла заводам Новосибирска, Барнаула, Бийска и других городов построить очистные сооружения на реке. Многие продолжают сливать отходы в воду.

Ранее в Барнауле нашли вытекающую наружу канализацию рядом с Обью.

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