Огонь, курорт и букинистика. Что произошло в Алтайском крае 19 мая

- МЧС опубликовало кадры из сел в Угловском и Егорьевском районах, пострадавших от огня. Также вечером 19 мая начался пожар недалеко от Старого моста в Барнауле.
- Стало известно, кто выступит в июле в Яровом: это Burito, Sevak, Mary Gu, команда КВН «Союз», а также Мари Краймбрери. Организаторы еще составляют концертную программу на лето.
- Год назад в Барнауле открылся букинистический магазин. Сейчас он единственный в городе. Мы поговорили с его владельцем о том, как это — вести такой бизнес.
- Возле Никольского храма в центре Барнаула установили 6-метровый бронзовый памятник Николаю Чудотворцу. Сейчас он закрыт белым покрывалом, открытие запланировано на 22 мая.
- Долгожданный грибной сезон открылся в Алтайском крае. Первыми в лесу появились сморчки — грибники собирают их в основном в Первомайском, Смоленском и Троицком районах.
- В Барнауле наступила настоящая весна. Город наполняется красками яблонь, сирени, тюльпанов и бархатцев. Полюбуйтесь цветущим городом в нашем фоторепортаже.
- На выходные в Алтайском крае прогнозируют одновременно и заморозки, и жару. С 20 по 21 мая в регионе ожидается до +24 градусов днем и до -3 — ночью.
Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.