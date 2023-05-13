13 мая
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Жизнь

"Водица" от Бузовой, "ожившие дикобразы" и жертвы ДТП. Что произошло в Алтайском крае 13 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 13 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Автомобиль разлетелся напополам после жесткого ДТП в Барнауле. 19-летний водитель из Барнаула попетлял по дороге и налетел на бордюр. Кроме пассажира-ровесника, никто не пострадал.
  • Российская певица и телезвезда Ольга Бузова дала в Барнауле концерт. Артистка пообещала, что запомнит этот день навсегда - барнаульцы очень тепло встретили Ольгу и скандировали "Молодец!". Кроме того, Бузова встретилась с детьми в рамках проекта "Михутка". Однако не все барнаульцы остались в восторге от приезда певицы.
  • Еще одно жуткое ДТП произошло под Барнаулом - водитель "Мазды" сделал неудачный обгон и влетел во встречную "Тойоту Ипсум", которая отлетела на другую полосу и снесла ГАЗель. Водитель "Ипсума" погиб на месте. Кроме того, пострадали пассажиры "Тойоты" и ГАЗели.
  • Бездомный пес набросился на четырехлетнюю девочку в Бийске. Девочка едва не осталась без глаза - ей наложили швы. Это третий случай нападения собак на жителей Бийска за неделю.
  • В барнаульском зоопарке "ожили" дикобразы, которых посетители принимали за кукол. Прежде животные скромно сидели в уголочке, практически не шевелясь. Но теперь зоопарк приобрел им подружку, которую они ревностно охраняют от любопытных глаз.
  • Жители барнаульских улиц выступили против прокладки водопроводных труб на их территории. Горожане опасаются, что уже проложенные водопровод, канализация и газовые трубы повредятся в ходе работ. Они подали иск в суд, но прокладку все равно начали, хотя дело еще рассматривают.
  • Восьмилетний ребенок оказался под колесами автомобиля. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход. В итоге ребенка с полученными травмами увезли в больницу.
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