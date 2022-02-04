ООН считает Москву лучшим мегаполисом по качеству жизни

ООН вычислила индекс городского процветания в городах мира и оказалось, что возглавила список Москва. Об этом сообщает сайт столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает признание города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры справедливой оценкой «огромных позитивных перемен».

«Индекс ООН-Хабитат не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что мы находимся на правильном пути. И еще он станет хорошим аргументом в конкурентной борьбе, которую ведут между собой крупнейшие мегаполисы мира», — сообщил Собянин.

В частности, Москва продемонстрировала высокие показатели в сфере здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств.

Эксперты также отметили уровень развития инфраструктуры: жилищной, социальной, транспортной, а также информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, вместе с Сингапуром и Торонто Москва вошла в тройку самых процветающих мегаполисов мира по комплексной оценке, заняв третье место.

Также среди 10 городов — лидеров индекса Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.

А ранее Барнаул занял 73 место из 75 в рейтинге городов по качеству жизни по версии Финансового университета при правительстве РФ.