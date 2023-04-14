Опасный дом, музей Бианки и внезапные морозы. Что произошло 14 апреля в Алтайском крае

- Крупный лесной пожар в Михайловском районе, который начался 13 апреля, удалось локализовать. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, огонь уже не распространяется, но очаговые возгорания все еще остаются.
- Сын бывшего алтайского депутата Николая Бушкова насмерть сбил женщину в Новосибирске. Сначала он сбежал с места ДТП, но потом сам позвонил в полицию. По решению суда Александр Бушков проведет в СИЗО два месяца.
- В центре Барнаула снесли аварийный жилой дом. В тот же день обрушился фасад у соседнего.
- Мэрия Барнаула сообщила, что с 15 апреля в городе начнут работать 14 садоводческих автобусных маршрутов. Уточнить расписание можно по телефону: 55−72−70.
- Стала известна вероятная причина гибели юноши на стадионе в Павловке. Как сообщили источники РИА Новости, подростки «что-то покурили», после чего затеяли спор: один из них должен был пробежать определенную дистанцию. Подросток выполнил условия, но затем внезапно упал и умер.
- 14 апреля 1920 года открылся Бийский краеведческий музей имени Бианки. Мы вспомнили несколько фактов о тех людях, с которых он начался: среди них — сельский писарь, полиглот и «бердвотчер».
- Синоптики предупредили, что в выходные 15 и 16 апреля в Алтайском крае похолодает до -9 градусов. Также ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
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