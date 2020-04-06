От самоизоляции до удара по голове: куда может завести Алтайский край пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса, докатившаяся до нашей страны, уже стала настоящим испытанием для очень многих. Режим самоизоляции проходит не так просто, как ожидалось, а вынужденные выходные весьма больно бьют по экономике. А ведь прошла лишь неделя «незапланированных каникул», в то время как сидеть дома россиян попросили до 30 апреля . Редакция altapress.ru обратилась за комментариями относительно происходящего к представителям оппозиционных партий, чтобы они оценили те шаги, которые предпринимаются государством в это нелегкое время.

Нужно думать , куда приземляться

В Алтайском крае ситуация по коронавирусу сегодня выглядит достаточно неплохо — пока установлено 12 случаев заражения, что трудно назвать большой цифрой. В то же время в регионе за неделю существования в режиме самоизоляции и вынужденных выходных уже начинает пробуксовывать экономика.

Особенно это касается малого и среднего бизнеса, лишенного пресловутой «жировой прослойки» в условиях объективного сокращения доходов и необходимости обеспечивать выплаты заработной платы сотрудникам при простое своей деятельности.

Как отмечает лидер фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов, сейчас трудно спрогнозировать, во что выльется нынешняя неопределенность, которая наблюдается во всех сферах жизни.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле. barnaul.org

Александр Молотов,

глава фракции «СР» в АКЗС:

Надо отдавать отчет, что никто и никогда в подобной ситуации не находился. И поэтому все идет методом проб и ошибок. Самое важное, на мой взгляд, соблюсти некий баланс — с одной стороны безопасность и здоровье граждан, а с другой вопросы сохранения и развития экономики. Но сейчас наблюдается неоднозначная картина. С одной стороны, с точки зрения безопасности, меры приняты беспрецедентные. С другой стороны, мы видим жесткое падение экономики.

Очевидное противоречие, по словам политика, существует в том, что одно дело государству объявить, что нерабочие дня будут оплачены простым людям, а совсем другое — каждому конкретному предпринимателю оплачивать все это из своего собственного кармана.

Александр Молотов,

глава фракции «СР» в АКЗС:

Бизнес, особенно малый, не имеет никакого запаса прочности, который бы мог позволить пройти все эти вещи без поддержки со стороны государства. А поддержка эта, на мой взгляд, неадекватна. Пока прошла только одна неделя такого карантина, впереди, как минимум, еще три. И пока что я вообще не знаю, куда мы приземлимся. Государству необходимо уже сейчас более активно вмешиваться в эти процессы именно с точки зрения экономики.

Барнаул. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Определенные подвижки в этом направлении, как считает собеседник, все же есть. В качестве иллюстрации этого он приводит тот факт, что в последнем обращении президента Владимира Путина к россиянам было объявлено — власти в регионах сами смогут устанавливать степень ограничительных мер, исходя из ситуации на местах.

Такой подход, возможно, способен обеспечить тот самый баланс, при котором бизнес не будет принесен в жертву вопросам всеобщей безопасности. Но это не точно.

Есть опасность получить по голове

Более эмоционально комментирует происходящее в стране и крае лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Высказываясь относительно того, как в стране противостоят распространению коронавирусной инфекции, персек крайкома КПРФ акцентирует внимание на том, что она отчетливо понимает — все мы живем в условиях форс-мажора и к этому нужно относиться с пониманием.

Барнаул. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского краевого комитета КПРФ:

У меня нет готовой оценки по поводу того, насколько продуктивны и правильны те шаги, которые делаются, например, в медицинской сфере. Но очень хочется надеяться, что решения здесь принимаются верные и мудрые.

Говоря же в целом о том, какие настроения сегодня витают в воздухе, собеседница подчеркивает, что главное — не допустить массового психоза. А вот с этим, по мнению Прусаковой, есть проблемы.

Лидер алтайских коммунистов указывает, что государство не дает понять простым гражданам, что оно готово взять на себя ответственность за них.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского краевого комитета КПРФ:

Относительно последнего обращения президента о продлении вынужденных выходных до 30 апреля я могу сказать только то, что нельзя было заявить народу «сидите дома еще месяц» и при этом не пообещать, что «мы сделаем все, чтобы вы при этом не умерли от голода в своих квартирах». Гражданам важно знать, что государство готово поддержать их. Вместо этого люди получили лишь разочарование, которое, думаю, они не получали даже тогда, когда президент объявлял в своем обращении о пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

В итоге, по словам Прусаковой, у многих людей сегодня попросту нет почвы под ногами и четкого понимания того, во что выльется вся эта коронавирусная история даже в ближайшей перспективе.

«Знаете, когда сегодня я выхожу из дома с тысячей рублей и иду в магазин, чтобы купить продукты для своих детей, у меня нет уверенности, что через пару недель я не выйду также из подъезда и меня не ударят по голове, чтобы просто отобрать мои продукты или деньги», — опасается собеседница.

Денег с вертолетов не бросают

Лидер алтайских «яблочников» Александр Гончаренко комментирует происходящее еще более критично. Он задается вопросом, как людям жить в условиях повышенных рисков, если у большинства населения попросту нет никаких сбережений.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова.

Александр Гончаренко,

председатель отделения партии «Яблоко» в Алтайском крае:

Если говорить простыми словами, то позицию, которая была выражена в обращении президента к народу, можно описать следующими словами: «Понтов не жалеть, денег — не давать». Ну, посудите сами, людей отправили на каникулы на месяц, а кроме слов о том, что государство позаботится о бизнесе, ничего нет. Как предприниматели должны обеспечить выплату заработной платы своим работниками в условиях фактически полной остановки своей деятельности? И в то время, как в развитых странах в это непростое время деньги народу чуть ли не сбрасывают с вертолетов, у нас нет ничего, кроме слов.

Также политик указывает на то, что государству в нынешних условиях жизненно необходимо задействовать мощные финансовые ресурсы для поддержки и бизнеса, и простых граждан. Однако собеседник не видит шагов в этом направлении.

«Почему никто не видит денег из хваленого фонда национального благосостояния? Ведь сейчас, когда страна и мир переживают такой форс-мажор, самое время помочь людям совершенно конкретными мерами», — добавляет Гончаренко.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова.

Крики о помощи

Между тем, на прошлой неделе руководители порядка 20 алтайских компаний уже успели направить губернатору Виктору Томенко открытое обращение, в котором выразили понимание относительно сложившейся ситуации в условиях пандемии коронавируса, но попросили вводить на территории региона такие ограничения, которые «не убивают экономику и не приводят к обнищанию населения».

Глава региона, в свою очередь, отреагировал на данный запрос со стороны предпринимательского сообщества. Им было проведено рабочее совещание по обеспечению экономической устойчивости и помощи бизнесу в крае.

В ходе этого мероприятия Виктор Томенко указал на то, что власти региона заинтересованы в устойчивости алтайского бизнеса.