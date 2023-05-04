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Жизнь

Отчет Томенко, трезвые птицы и разгневанные автомобилисты. Что произошло в Алтайском крае 4 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 4 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Виктор Томенко в режиме видеоконференции отчитался перед Владимиром Путиным. Речь шла о развитии туризма, промышленном росте и рекордных урожаях, о помощи мобилизованным и контрактникам, о трассе Барнаул – Казахстан и «сложном» вопросе уровня зарплат. Почитайте, что заявил губернатор и как на это отреагировал президент.
  • В краевом перинатальном центре «Дар» рассказали о новых способах родов и обезболивания. В их числе – вертикальные роды, психологическое сопровождение, так называемые обезболивающие «пуговки» и не только.
  • У набережной Барнаула, на улице Приречной, благоустраивают новый сквер. Дендроплан для него разработал НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. Зеленая зона должна быть полностью готова не позднее середины октября.
  • «Опьяневшие» свиристели, которых жители Алтайского края регулярно находят на улицах — на самом деле никакие не опьяневшие, объяснил орнитолог Алексей Эбель. Он рассказал, что происходит с птицами, и как им помочь.
  • Из Бийска не выбраться, до Б. Ключей — не добраться. Разгневанные алтайские автомобилисты высказались о майских пробках на Чуйском тракте, неуважении к туристам и «дорожном бардаке» тут и там.
  • Жителей Барнаула 4 мая встревожил дым, который заметили в центре города. Как сообщили в МЧС, на улице Новоугольной загорелись старые железнодорожные шпалы. Пожарным удалось прекратить распространение огня.
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