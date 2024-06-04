Отставка главы республики и обещанные +32. Что произошло на Алтае 4 июня

◆ Олег Хорохордин покинул должность главы Республики Алтай — по его собственным словам, «в связи с переходом на новое место работы». Временно исполняющим обязанности стал Андрей Турчак.



◆ В Калманском районе состоялось первое — и, скорее всего, последнее открытое, — заседание по делу Виталия Манишина. Как все прошло, читайте в нашем репортаже.



◆ На градостроительном совете в Барнауле представили новые объекты. Два из них увеличат в городе количество магазинов и, возможно, вакансий, а третий добавит парковочных мест.



◆ Алтайские синоптики сообщили, что уже в ближайшие дни в регионе будет до +32 градусов. А эксперт Гидрометцентра Анна Лапчик поделилась прогнозом на лето и объяснила, почему мы так мерзли весной.



◆ Ровно 10 лет назад в Алтайском крае говорили только о наводнении. Почитайте, чем запомнился людям паводок-2014.

Самое важное - в нашем Telegram-канале