Пациенты-«нелегалы», поквартирный обход и виновница ДТП. Что произошло в Алтайском крае 13 февраля

◆ В Алтайском крае уже на этой неделе начнется массовый обход домов и квартир перед выборами президента. Как наверняка узнать представителей избирательной комиссии, о чем они вам будут говорить и когда их ждать — читайте здесь.



◆ Алтайские ученые бьют тревогу из-за американского клена — он распространяется с невиданной скоростью и вытесняет местные растения. Даже сосны.



◆ Открытие нового здания поликлиники №14 в Барнауле вызвало ажиотаж. За неделю более 500 «нелегальных» пациентов попытались прикрепиться к поликлинике — и всем им отказали.



◆ В Поспелихе вызвало резонанс ДТП, в котором едва не погиб 15-летний подросток. Теперь жители села переживают, что виновница аварии уйдет от наказания.



◆ 68 лет назад, 13 февраля 1956 года, барнаульцы увидели первую телепередачу! А что показывали-то? Смотрите, каким было местное телевидение, когда все только началось.

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