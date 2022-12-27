Пенсионерка почти неделю не может выехать из сибирского поселка из-за отсутствия автобуса

По словам женщины, она уже 6 дней не может выехать в райцентр в поселок Коченево.

«С 20 декабря автобуса нет. Как мне объяснили, сначала водитель много дней работал, а теперь у него выходные. А добираться нам до Коченево как? Он же захватывает не только наш поселок, но и другие», — рассказывает пенсионерка.

Она также сказала, что подобная история происходит не первый год. С ее слов, она вместе с другими сельчанами уже писала обращение в местный сельсовет.

Женщина говорит, что все передали в администрацию, но никакого результата нет.

Ранее стало известно, что проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей в сибирском регионе.