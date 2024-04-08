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Жизнь

Первая Клиника памяти, планы на Поток и беда садоводов. Что произошло в Алтайском крае 8 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Минобре рассказали, сколько учителей не хватает в Алтайском крае, какие зарплаты им сейчас платят и как власти собираются решать проблему с кадрами.

◆ В Красногорском районе затопило село Соусканиха — там Бия сменила русло из-за ледяного затора.

◆ В Барнауле власти и застройщики уже делят обязанности по реновации Потока. Что должно появиться в микрорайоне и где еще в городе развернется большая стройка — читайте в нашем обзоре.

◆ Бийские садоводы этим летом снова могут остаться без отдельных автобусных маршрутов. В прошлом году из-за за этого в городе возникли проблемы.

◆ В Барнауле сошел с рельсов новый белорусский трамвай — из-за этого в городе пришлось изменить схему движения.

◆ В Алтайском крае открыли первую Клинику памяти — это не медучреждение, а новая программа психиатрической больницы имени Эрдмана. И в нее уже активно записываются пациенты.

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