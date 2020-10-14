«Первичное звено — последний рубеж. Безвозвратные потери. Романова Татьяна Владимировна старшая медсестра, 2-го терапевтического отделения КГБУЗ „Городская поликлиника № 14, г. Барнаул“ приняла смерть в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сообщили в учреждении.
Список памяти
Еще в начале пандемии инициативная группа российских врачей запустила сайт со «Списком памяти». Там, по последним данным, уже 733 фамилии.
Алтайские врачи занесли в список и своих ушедших коллег:
- Валерий Брюханов, 75 лет, нефролог, бывший ректор АГМУ,
- Игорь Деев, 66 лет, заведующий травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи,
- Александр Зальцман, 64 года, кардиолог, главврач Железнодорожной больницы,
- Сергей Ходоренко, 58 лет, анестезиолог-реаниматолог Алтайского онкологического диспансера,
- Михаил Зубарев, 31 год, анестезиолог-реаниматолог Кытмановской ЦРБ.