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Жизнь

Первичное звено — последний рубеж. В Барнауле медсестра умерла от COVID-19

Старшая медсестра поликлиники № 14 Барнаула Татьяна Романова умерла от коронавируса. Ее коллеги выразили искренние соболезнования.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

«Первичное звено — последний рубеж. Безвозвратные потери. Романова Татьяна Владимировна старшая медсестра, 2-го терапевтического отделения КГБУЗ „Городская поликлиника № 14, г. Барнаул“ приняла смерть в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сообщили в учреждении.

Список памяти

Еще в начале пандемии инициативная группа российских врачей запустила сайт со «Списком памяти». Там, по последним данным, уже 733 фамилии.

Алтайские врачи занесли в список и своих ушедших коллег:

  • Валерий Брюханов, 75 лет, нефролог, бывший ректор АГМУ,
  • Игорь Деев, 66 лет, заведующий травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи,
  • Александр Зальцман, 64 года, кардиолог, главврач Железнодорожной больницы,
  • Сергей Ходоренко, 58 лет, анестезиолог-реаниматолог Алтайского онкологического диспансера,
  • Михаил Зубарев, 31 год, анестезиолог-реаниматолог Кытмановской ЦРБ.
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