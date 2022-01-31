Песков назвал печальной статистику по убыли населения из-за ковида

«Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса», — цитирует издание слова представителя президента.

Он добавил, что предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться, так как вакцинация — единственное, что может помочь сократить количество смертей от коронавируса.

Песков выразил надежду на то, что со временем удастся повысить общественный порог иммунитета, естественного или возникшего благодаря вакцинам, и это «приведет к снижению количества умирающих».

Ранее к вакцинации на фоне взрывного роста заражений призвал мэр Барнаула.