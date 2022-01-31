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Жизнь

«Продолжать вакцинацию»: власти Барнаула обсудили обострившуюся ситуацию с ковидом

За последние сутки только в Барнауле подтвердилось более 700 случаев заболевания коронавирусом. Эпидситуацию обсудили на аппаратном совещании в горадминистрации.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

По словам главы города Вячеслава Франка, эпидемиологическая обстановка ухудшается в связи с распространением омикрона.

Новый штамм отличается более высокой скоростью распространения, более заразен, среди заболевших горожан увеличивается количество детей с подтвержденным коронавирусом, подтвердила начальник отдела надзора за гигиеной труда краевого Роспотребнадзора Лариса Зубова.

«Нужно не пренебрегать санитарными правилами, соблюдать масочный режим и все установленные требования. Важнейшая часть профилактики — обработка поверхностей и воздуха с помощью дезинфекционных средств, рециркуляторов воздуха», — добавила она.

Франк подчеркнул, что необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию барнаульцев, а также вести разъяснительную работу.

Руководителям предприятий он рекомендовал переводить персонал на удаленную работу.

Полиция и Роспотребнадзор совместно с Росгвардией и администрациями районов продолжат проверку соблюдения ограничительных мер на предприятиях торговли и общепита, сферы услуг, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

По данным на 31 января, в Барнауле подтвердилось 703 новых случая заболевания коронавирусом, всего по региону — 1 289 случаев.

Ранее барнаульцы вышли на одиночные пикеты против вакцинации подростков.

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