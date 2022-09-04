Питерскую атмосферу со стихами Бродского и песнями Высоцкого устроят в барнаульской «Шишковке»

В краевой библиотеке им. Шишкова театрализованным представлением откроют выставку «Алтай — Санкт-Петербург: люди и судьбы».

Посетителей обещают окунуть в настоящую атмосферу Петербурга.

«Для вас устроим полноценный концерт „на Невском“, где гитары и саксофон, перкуссия и клавиши, скрипка и голоса создадут волшебную атмосферу, покажут вам Петербург, Ленинград, Петроград, Питер… Увидите и почувствуете город таким, каким его видели Пушкин, Дон Аминадо, Вяземский, И. Анненский, Мандельштам, Бродский, Шевчук, группы „Душа Питера“», «Несчастный случай», «Billy's Band», Суханов, Городницкий и Высоцкий", — говорится в анонсе.

Выставку подготовили ученые АлтГУ и специалисты художественного музея Алтайского края. В нее вошли 400 изданий — каждое рассказывает свою историю о том, как тесно связаны судьбы Алтая и Петербурга.

Открытие выставки состоится 5 сентября в 17:00.

Ранее в Барнауле на День города выступил ансамбль «Вайнах» — однако барнаульцы не смогли на него попасть.