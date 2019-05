Победителя «Евровидения» уличили в грубом нарушении правил конкурса

Видео выступления голландского певца с аналогичной композицией нашли на видеохостинге YouTube датированным 2017 годом. Этот факт может стать поводом для пересмотра итогов конкурса.

По правилам, песня, с которой участники выступают на «Евровидении», не должна быть коммерчески выпущена или публично исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

25-летний Дункан Лоуренс, исполнивший композицию Arcade, набрал 492 балла. Вторую строчку занял итальянский артист Mahmood с песней Soldi. Российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место, как и три года назад (в 2016 году он исполнял песню You Are the Only One).

После объявления результатов Лазарев заявил о предвзятом отношении судей к России. По его мнению, это связано с политической обстановкой в мире.