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Жизнь

Победителя «Евровидения» уличили в грубом нарушении правил конкурса

Победитель «Евровидения» из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса. Оказалось, что он выступал с песней, которая уже была в его репертуаре, сообщает «Лента.ру».

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс.
Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс.
Скриншот видео канала Eurovision Song Contest на youtube.com

Видео выступления голландского певца с аналогичной композицией нашли на видеохостинге YouTube датированным 2017 годом. Этот факт может стать поводом для пересмотра итогов конкурса.

По правилам, песня, с которой участники выступают на «Евровидении», не должна быть коммерчески выпущена или публично исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

25-летний Дункан Лоуренс, исполнивший композицию Arcade, набрал 492 балла. Вторую строчку занял итальянский артист Mahmood с песней Soldi. Российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место, как и три года назад (в 2016 году он исполнял песню You Are the Only One).

После объявления результатов Лазарев заявил о предвзятом отношении судей к России. По его мнению, это связано с политической обстановкой в мире.

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