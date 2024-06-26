Почему 26 июня лучше не есть молочку и не ходить на свидания. Народные приметы на день Акулины

26 июня отмечено в народном календаре днем Акулины Гречишницы. У праздника есть еще одно название - "Гречушницы". Народные традиции и приметы даты - в материале altapress.ru.

Народные приметы 26 июня

На 26 июня традиционно стартовал сев гречихи. Все работы необходимо было начинать строго засветло, иначе считалось что посевы плохо взойдут.

На Акулинин день на Руси существовала традиция в больших количествах готовить гречневую (мирскую) кашу. Ее варили в огромных котлах, а затем раздавали всем желающим, которые благодарили поваров, молились за их благополучие и желали обильного урожая.

На Акулину Гречишницу ежегодно случалось нашествие кровососущих насекомых, доставлявших проблемы скоту. Поэтому ещё затемно, пока мошкара спит, животных отгоняли далеко на пастбища, а к середине дня возвращали обратно в хлев.

Не стоит налегать на молочную продукцию. Считается, что в этот день она становится токсичной для организма.

Вечером запрещено работать. Нужно устроить застолье в кругу семьи. Одним из блюд должна быть гречка, сваренная на воде. Тогда семью ждет безбедный год. Нельзя жаловаться на свою судьбу. В противном случае жизнь столкнет с такими сложностями, что нынешние проблемы покажутся пустяком.

Необычные свидания СС0

В этот день не рекомендуется не только рассказывать о своих несчастьях, но и делиться успехами и хвастаться достижениями. Иначе вскоре можно оказаться в неприятной ситуации. 26 июня - один из самых неудачных дней для первого свидания. После него пара, скорее всего, больше не увидится.

Молоко в этот день считалось особо вредным. После доения коров, его только выливали.

Народные приметы 26 июня

Много мошкары — к хорошей погоде.

Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.

Если овод летает крупный, значит и колосья уродятся крупными.

Если 26 июня посадить огурцы, то они вырастут кривыми, желтыми и вялыми.

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