26 июня
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Приятные и красивые поздравления с Днем молодежи в прозе, стихах и смс

День молодежи отпразднуют в России завтра, 27 июня. Altapress.ru подобрал приятные и красивые поздравления в прозе, стихах и смс.

Танцы. Концерт. Молодежь.
Танцы. Концерт. Молодежь.
СС0

Красивые поздравления с Днем молодежи в прозе

Молодость — удивительная пора, когда весь мир перед тобой, и ты можешь и хочешь что-то в нем изменить и сделать лучше. С Днем молодежи всех тех, кто движет общество вперед. Поздравляем с праздником всех молодых, юных и дерзких! Миру нужен ваш духовный жар.

С Днем молодежи! Желаю сохранять оптимизм, жить в вечном движении, дышать полной грудью! Пусть в жизни будет много ярких эмоций, интересных событий и талантливых людей! Будьте дерзкими в своих желаниях и последовательными в их исполнении!

В День молодежи поздравляем всех, ведь каждый проходил этот этап! Пусть шаг за шагом приблизитесь вы к цели, мечты обретут реальность, жизнь будет радовать и удивлять, а любая преграда сделает вас только сильнее!

Вечеринка. Молодежь
Вечеринка. Молодежь
ССО

Красивые поздравления с Днем молодежи в стихах

С Днем молодежи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края
И дарит веру в чудеса.

Пускай горит на горизонте
Мечта волшебным огоньком,
Живет любовь в любом сезоне,
И белый ангел — за плечом!

С Днем молодежи поздравляю,
Желаю сердцем не стареть,
Успехов вам и процветания,
Пусть хочется от счастья петь.

Пусть молодость живет бессменно
И в теле вашем и в душе,
Пусть кружат вас азарт и дерзость
В своем веселом вираже.

Ты живешь, пока ты молод,
И горит огонь в душе.
Возраст в паспорте не повод,
На нос нацепить пенсне.

День прекрасный молодежи,
Это праздник твой и мой.
Я желаю процветания,
Жить с душою молодой.

Молодежь. Скейтборд.
Молодежь. Скейтборд.
СС0

Красивые поздравления с Днем молодежи в смс

Быть успешными желаю,
Дорогая молодежь!
Никогда чтоб не встречали
Вы предательство и ложь.

Воплотить свои идеи
И достичь больших вершин,
Чтобы стали вы скорее
В мире номером один!

Молодежи, несомненно,
Двери все в судьбе открыты,
Приключенья неизменно
Прилипают, как магниты.

Это время золотое,
Набирайтесь впечатлений!
С авантюрой за душою
Мчитесь к новым достиженьям!

Молодежь, вперед и с песней,
Славный праздник отмечать,
Пусть пройдет он интересно,
Чтобы долго вспоминать!

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