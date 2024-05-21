Мальчику оказалось 14 лет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, чтобы в соответствии принять решение о наказании.
Напомним, юный бийчанин «проглядел» свою остановку и попросил водителя автобуса остановиться. В диалог вступил кондуктор, но подросток начал выражаться нецензурными словами в ее сторону, а после и вовсе распылил в лицо водителю автобуса перцовый баллончик. После чего он убежал.
Ранее сообщалось, что пятиклассника задержали за рулем автомобиля по пути в баню.
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