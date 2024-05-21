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Жизнь

Подростку, который распылил водителю автобуса перцовый баллончик в лицо, оказалось 14 лет

Напомним, что инцидент случился 18 мая. Подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса в результате конфликта. Правоохранителям удалось установить личность подростка, сообщает «Бийский рабочий».

Мальчику оказалось 14 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, чтобы в соответствии принять решение о наказании.

Напомним, юный бийчанин «проглядел» свою остановку и попросил водителя автобуса остановиться. В диалог вступил кондуктор, но подросток начал выражаться нецензурными словами в ее сторону, а после и вовсе распылил в лицо водителю автобуса перцовый баллончик. После чего он убежал.

Ранее сообщалось, что пятиклассника задержали за рулем автомобиля по пути в баню.

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