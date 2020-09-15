Полиция дает 500 тысяч за информацию о «Бонни и Клайде», которые отпросились на секс и сбежали

Напомним, 7 сентября из-под стражи сбежали 31-летний Сергей Устюгов и его 24-летняя любовь Татьяна Никитина. Парочку осудили за серию разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия.
«За помощь в задержании указанных преступников объявлено вознаграждение в сумме до 500 000 рублей. Средства будут выплачены гражданину в случае инициативного представления достоверной информации <…> которая привела к задержанию данных лиц. По желанию гражданина выплата может носить конфиденциальный характер», — рассказали в ведомстве.
В регионе организовали масштабные поиски, в которых задействовали все наружные экипажи и оперативные подразделения, а также значительные силы управления Росгвардии и ФСИН.
Примечательно, что Сергея и Татьяну за разнообразную преступную деятельность осудили еще 3 года назад. Инцидент с побегом можно назвать «просто феноменальным».
7 сентября влюбленных под конвоем отправили на очередные следственные мероприятия, а на обратном пути завезли на съемную квартиру в многоэтажке.
«Чтобы парочка предалась там плотским утехам. Как говорят, в обмен на некую важную информацию», — ранее рассказали в Telegram-канале «Плохие новости 18+».
Однако «Бонни и Клайд», оставшись в квартире наедине, перелезли на соседний балкон и спустились вниз, а после убежали в неизвестном направлении. Это попало на видео.
Полицейские, сопровождавшие преступников, теперь находятся под прицелом управления собственной безопасности МВД.
Беглецов ловят вторую неделю: проверили десятки садоводств и даже самые маленькие населенные пункты, везде развесили ориентировки, установили особый контроль на всех пропускных пунктах, территорию обследовали при помощи собак и авиации.
Однако результатов по-прежнему нет. Предположительно, парочка сейчас может находиться в одном из регионов Сибири.