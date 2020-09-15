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Жизнь

Полиция дает 500 тысяч за информацию о «Бонни и Клайде», которые отпросились на секс и сбежали

В Иркутской области полиция предложила 500 тыс. рублей за помощь в поимке беглых влюбленных преступников, которых ищут даже при помощи авиации, сообщает региональное МВД.

Псковские "Бонни и Клайд".
Псковские "Бонни и Клайд".
instagram.com/denismurav

Напомним, 7 сентября из-под стражи сбежали 31-летний Сергей Устюгов и его 24-летняя любовь Татьяна Никитина. Парочку осудили за серию разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия.

«За помощь в задержании указанных преступников объявлено вознаграждение в сумме до 500 000 рублей. Средства будут выплачены гражданину в случае инициативного представления достоверной информации <…> которая привела к задержанию данных лиц. По желанию гражданина выплата может носить конфиденциальный характер», — рассказали в ведомстве.

В регионе организовали масштабные поиски, в которых задействовали все наружные экипажи и оперативные подразделения, а также значительные силы управления Росгвардии и ФСИН.

Примечательно, что Сергея и Татьяну за разнообразную преступную деятельность осудили еще 3 года назад. Инцидент с побегом можно назвать «просто феноменальным».

7 сентября влюбленных под конвоем отправили на очередные следственные мероприятия, а на обратном пути завезли на съемную квартиру в многоэтажке.

«Чтобы парочка предалась там плотским утехам. Как говорят, в обмен на некую важную информацию», — ранее рассказали в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

Однако «Бонни и Клайд», оставшись в квартире наедине, перелезли на соседний балкон и спустились вниз, а после убежали в неизвестном направлении. Это попало на видео.

Полицейские, сопровождавшие преступников, теперь находятся под прицелом управления собственной безопасности МВД.

Беглецов ловят вторую неделю: проверили десятки садоводств и даже самые маленькие населенные пункты, везде развесили ориентировки, установили особый контроль на всех пропускных пунктах, территорию обследовали при помощи собак и авиации.

Однако результатов по-прежнему нет. Предположительно, парочка сейчас может находиться в одном из регионов Сибири.

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