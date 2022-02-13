Популярность Дня святого Валентина упала в четыре раза. Мужчины не желают дарить цветы

Популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Социологи опросили 3000 жителей России. Оказалось, что лишь 12% респондентов собираются отмечать День святого Валентина, 78% проигнорируют его.

Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет. Причем в этом дне наиболее заинтересованы женщины, чем мужчины.

Впрочем, как отметили в исследовании, мужчины не желают сильно тратиться на подарки: каждый третий (33%) собирается подарить любимой женщине цветы.

Более того, в этом году купить цветы для возлюбленной 14 февраля планируют на 5 процентных пунктов меньше мужчин, чем в прошлом (было 38%).

День святого Валентина. pixabay.com.

«День влюбленных пришел в Россию в 1990-х, однако уже на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается. Если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то уже в 2009 — только 40%, а в 2021 — лишь 13%", — выяснили аналитики.

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