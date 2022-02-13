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Жизнь

Популярность Дня святого Валентина упала в четыре раза. Мужчины не желают дарить цветы

Популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Социологи опросили 3000 жителей России. Оказалось, что лишь 12% респондентов собираются отмечать День святого Валентина, 78% проигнорируют его.

Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет. Причем в этом дне наиболее заинтересованы женщины, чем мужчины.

Впрочем, как отметили в исследовании, мужчины не желают сильно тратиться на подарки: каждый третий (33%) собирается подарить любимой женщине цветы.

Более того, в этом году купить цветы для возлюбленной 14 февраля планируют на 5 процентных пунктов меньше мужчин, чем в прошлом (было 38%).

День святого Валентина.
День святого Валентина.
pixabay.com.

«День влюбленных пришел в Россию в 1990-х, однако уже на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается. Если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то уже в 2009 — только 40%, а в 2021 — лишь 13%", — выяснили аналитики.

Altapress.ru заранее подобрал милые и нежные поздравления с Днем всех влюбленных в прозе, стихах и смс.

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