2 декабря
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Жизнь

После фиаско на шоу «Холостяк» блогерша устроила кастинг для поиска будущего мужа

В Улан-Удэ местные жители обратили внимание на новой баннер, размещенный на улице.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

С помощью него женщина пыталась найти будущего супруга, сообщает Telegram-канал «Информ Полис».

На баннере размещена надпись — «Миллионерша из Улан-Удэ ищет мужа».

На плакате присутствовал QR-код, который дает ссылку на анкету для потенциальных претендентов на брак с местной жительницей, указывает Газета.Ru.

Автором баннера оказалась российская блогер Мария Молонова. По ее словам, она решила сделать плакат и найти супруга после того, как ее кандидатуру отвергли на кастинге для участия в проекте «Холостяк».

Блогерша заявила, что пойдет снимать порчу, если после такого баннера не найдет вторую половинку.

Ранее звездный десант высадился на Алтае — начались съемки шоу «Фактор страха».

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