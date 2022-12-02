После фиаско на шоу «Холостяк» блогерша устроила кастинг для поиска будущего мужа

С помощью него женщина пыталась найти будущего супруга, сообщает Telegram-канал «Информ Полис».
На баннере размещена надпись — «Миллионерша из Улан-Удэ ищет мужа».
На плакате присутствовал QR-код, который дает ссылку на анкету для потенциальных претендентов на брак с местной жительницей, указывает Газета.Ru.
Автором баннера оказалась российская блогер Мария Молонова. По ее словам, она решила сделать плакат и найти супруга после того, как ее кандидатуру отвергли на кастинге для участия в проекте «Холостяк».
Блогерша заявила, что пойдет снимать порчу, если после такого баннера не найдет вторую половинку.
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