13 марта
﻿
Жизнь

Повар из Барнаула участвует в новом сезоне шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!»

В новом выпуске проекта будет участвовать барнаулец Артем Агафонов, который работает шеф-поваром, говорится в релизе телеканала «Пятница!».

Артем Агафонов.
Артем Агафонов.
Телеканал "Пятница!"

На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон реалити-шоу с Константином Ивлевым «Молодые ножи».

Проект — это кулинарная миссия известного шефа, который ищет молодых и талантливых поваров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

В новом выпуске проекта зрители увидят Артема Агафонова из Барнаула. Он работает в ресторанной индустрии уже 11 лет.

Помимо алтайского повара, в соревновании участвуют еще 5 человек из разных регионов страны. Победитель получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать шефу тестировать блюда поваров будут звездные гости: Роза Сябитова, Дмитрий Губерниев, Ренат Агзамов, Регина Тодоренко и другие.

В этом выпуске блюда оценит певец и композитор Владимир Пресняков.

Ранее мы рассказывали, что Галустян и Бузова устроят «Новым звёздам в Африке».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость