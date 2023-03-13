Повар из Барнаула участвует в новом сезоне шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!»

В новом выпуске проекта будет участвовать барнаулец Артем Агафонов, который работает шеф-поваром, говорится в релизе телеканала «Пятница!».

На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон реалити-шоу с Константином Ивлевым «Молодые ножи».

Проект — это кулинарная миссия известного шефа, который ищет молодых и талантливых поваров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

В новом выпуске проекта зрители увидят Артема Агафонова из Барнаула. Он работает в ресторанной индустрии уже 11 лет.

Помимо алтайского повара, в соревновании участвуют еще 5 человек из разных регионов страны. Победитель получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать шефу тестировать блюда поваров будут звездные гости: Роза Сябитова, Дмитрий Губерниев, Ренат Агзамов, Регина Тодоренко и другие.

В этом выпуске блюда оценит певец и композитор Владимир Пресняков.

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