Повестки, вырубки, крематорий и космические истории. Что произошло 11 апреля в Алтайском крае

- Власти поручили увеличить продолжительность жизни в Алтайском крае до 77 лет к 2030 году. А также сократить число смертей почти на треть.
- Председателем алтайского отделения «Яблока» стал 36-летний Андрей Ткаченко. Он рассказал, как в партии живут без госфинансирования, пишут письма политзаключенным, используют лозунг «За мир» и готовятся к политической борьбе на Алтае.
- Депутаты Госдумы и сенаторы спешно приняли поправки в законы, которые вводят в России цифровую систему воинского учета. Разбираемся, что теперь изменится для военнообязанных в Алтайском крае.
- Жители поселка Борзовая Заимка сообщили, что ленточный бор в Барнауле вырубают ради застройки — выкорчевывают даже молодые сосны. Люди готовятся обратиться в прокуратуру.
- Синоптики рассказали, почему реки в Алтайском крае вскрылись раньше срока и каким теперь будет паводок. (Уровень воды ожидают в пределах среднемноголетних значений, однако ситуация может быстро измениться).
- В Бийске все-таки решили построить крематорий — он появился в генплане. Ранее стало известно, что в городе заканчиваются места на кладбище и свободной земли осталось максимум до осени. Тогда же сообщалось, что бийчане «относятся к кремации настороженно».
- Они готовили к полету Гагарина, строили ракеты и водили луноход. Что еще мы знаем о покорителях космоса из Алтайского края? Вот истории восьми человек (и это далеко не все), о которых говорят не так часто, как о космонавтах. И, конечно, история космонавта — вы знаете, какого.
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