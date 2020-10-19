Продолжительность здоровой жизни россиян оказалась самой низкой в Европе

Продолжительность здоровой жизни в России не превышает 64 лет.

Это самый низкий показатель в Европе. В Исландии, которая занимает первое место, этот показатель составляет почти 72 года, пишет РБК.

В России на протяжении последних 10 лет на 2% в год падает специальный показатель DALY, утверждают ученые. Он определяет рост хронических болезней в той или иной стране.

По мнению российских ученых, которые также принимали участие в исследовании, низкая продолжительность здоровой жизни в России связана с высокими рисками неинфекционных заболеваний, которые провоцируют алкоголь и табак, слабая физическая активность и неправильное питание, пишет bfm.ru.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить 78 лет, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля 21 июля.