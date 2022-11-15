15 ноября
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Жизнь

Прокуратура Алтайского края проверит, нарушает ли служба доставки «Самокат» права курьеров

Органы прокуратуры Алтайского края проведут проверку условий труда курьеров в службе доставки «Самокат» в Барнауле. Это касается сообщения в социальных сетях, в котором курьеры пожаловались на низкую зарплату и эксплуатацию труда.

В Барнауле запустили сервис "Самокат".
В Барнауле запустили сервис "Самокат".
"Самокат".

Региональная прокуратура уже начала проверку по публикации в соцсетях от курьеров службы доставки «Самокат».

В ней работники рассказала о тяжелых условиях труда и низкой заработной плате. Некоторые из них объявили забастовку и ушли в середине рабочего дня.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства, оценивается соблюдение прав работников на оплату труда и осуществление трудовой деятельности в надлежащих условиях труда», — сообщили в ведомстве.

Если нарушения прав работников обнаружат, то примут комплекс мер реагирования.

Ранее курьеры в этой же публикации потребовали от работодателей, чтобы им повысили часовую ставку до 210 рублей, а также начали регулярно чинить велосипеды.

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