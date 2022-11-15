Прокуратура Алтайского края проверит, нарушает ли служба доставки «Самокат» права курьеров

Региональная прокуратура уже начала проверку по публикации в соцсетях от курьеров службы доставки «Самокат».
В ней работники рассказала о тяжелых условиях труда и низкой заработной плате. Некоторые из них объявили забастовку и ушли в середине рабочего дня.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства, оценивается соблюдение прав работников на оплату труда и осуществление трудовой деятельности в надлежащих условиях труда», — сообщили в ведомстве.
Если нарушения прав работников обнаружат, то примут комплекс мер реагирования.
Ранее курьеры в этой же публикации потребовали от работодателей, чтобы им повысили часовую ставку до 210 рублей, а также начали регулярно чинить велосипеды.