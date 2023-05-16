Прокуратура требует через суд закрыть пансионат в с. Труд Топчихинского района с бесчеловечными условиями проживания

В начале апреля депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев инициировал прокурорскую проверку условий проживания инвалидов и пенсионеров в пансионате, расположенном в с. Труд Топчихинского района. Напомним, партийцы были шокированы, увидев, как живут постояльцы в этом учреждении. После обнародования информации, ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ.