Пропажу в алтайских лесах 56 тыс. литров топлива расследуют в Барнауле. Могут «всплыть» известные фамилии

В Алтайском крае расследуют уголовное дело и проводят экспертизу по факту растраты в особо крупном размере, рассказали altapress.ru источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, в 2017 году «Бобровскому лесокомбинату» передали на ответственное хранение почти 70 тыс. литров топлива.

«В соответствии с договором хранения, заключенным между подведомственным Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края „Алтайлесом“ и „Бобровским лесокомбинатом“», — пояснил один из собеседников передачу топлива.

Однако позже якобы поступило некое указание направить доверенное для сохранности имущество для использования «в коммерческих целях».

«Комиссия выявила огромную недостачу — больше 17 тысяч литров бензина и почти 39 тысяч литров дизельного топлива. Ущерб оценили в 2,3 миллиона рублей», — рассказал собеседник.

Низкий расход топлива. архив Renault

В ходе расследования уголовного дела выяснили, что «хищение» собственности Алтайского края могли совершить «по указанию сверху».

Фамилии не уточнили, однако намекнули, что «на горизонте очередной уголовный скандал», связанный с лесной отраслью региона.

Не исключено, что речь может идти об экс-начальнике управления лесами Алтайского края, президенте «Алтайлеса» Михаиле Ключникове, а также о руководителе «Бобровского лесокомбината» Денисе Шубине.

Напомним, «Алтайлес» — холдинговая компания, в пользовании которой находится около миллиона гектаров земель лесного фонда РФ.

В июне 2020 года стало известно, что холдинг пытается в Верховном суде РФ вернуть большую площадь арендованных участков, выданных под реализацию инвестпроекта.

Ранее сообщали, что лесной участок «дочки» крупнейшего холдинга достался фирме с единственным работником.