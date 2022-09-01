Путин простился с Горбачевым и поклонился ему

Президент России простился с умершим бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он возложил цветы к гробу последнего руководителя Советского Союза и поклонился, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Прощание с Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября, однако рабочий график Путина не позволяет ему посетить это мероприятие, сообщает Песков. Тем не менее, президент России счел необходимым проститься с покойным, поэтому заехал в Центральную клиническую больницу, где находится тело Горбачева.

Путин возложил букет красных роз к гробу и поклонился.

Также Песков заявил о том, что прощание с экс-президентом СССР будет включать в себя «элементы госпохорон» — будет установлен почетный караул. Кроме того, власти оказут поддержку в организации самих похорон.

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой болезни на 92-м году жизни.