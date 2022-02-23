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Жизнь

Путин заявил о новом оружии, которому нет равных в мире

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества рассказал про оружие, которому нет аналогов в мире, сообщает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин отметил, что за последние годы в стране много сделали для качественной модернизации российской армии.

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта», — пообещал президент.


Путин подчеркнул, что такие комплексы — это «оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал».

Глава государства отметил, что в армии, в которой выросла мобильность, очень плотно занимаются подготовкой кадров.

Ранее в Минобороны заявили, что Путин рассказал не обо всем новейшем оружии России.

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