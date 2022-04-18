Режиссер Кончаловский снимет сериал про Октябрьскую революцию

О своем проекте Кончаловский рассказал в соцсетях.

«Это самый бурный период в истории нашей страны, он повлиял на судьбу всего мира в XX веке. Я шел к этому проекту много лет и считаю его очень важным. Это будет попытка по-новому взглянуть на ту непростую эпоху», — написал он.

На кастинге он будет руководствоваться прежде всего портретным сходством с историческими персонажами. Актерский опыт будет преимуществом, но большого значения он не имеет. Кончаловский уверен — в каждом человеке живет артист, пишет «АиФ».

Напомним, в прошлом году фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист премии «Оскар».

Эта картина рассказывает о мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, когда рабочие требовали снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, которые начинают стрелять по протестующим.

Ранее в сети появился тизер сериала о первом ВИЧ-пациенте в Советском Союзе.