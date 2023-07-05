Роман Костомаров рассказал, как отвлекается от тягостных мыслей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал подписчикам, как отвлекается от тягостных мыслей во время лечения. Об этом сообщает StarHit.

После длительного восстановления Роман Костомаров начал постепенно возвращаться к спорту. В Telegram-канале фигурист показал очередную изнурительную тренировку на протезах и с ампутированными пальцами.

Олимпийский чемпион усердно бегает на дорожке, поднимается по лестнице, выполняет упражнения, лежа на коврике, и даже качается.

"Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!" - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, спорт помогает ему справиться с тяжелыми мыслями.

«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают от всего происходящего в моей жизни», - написал Костомаров.

Все это время его поддерживает его жена Оксана Домнина. Она снимает тренировки мужа на видео и подбадривает теплыми словами. А подписчики в социальных сетях желают спортсмену скорейшего восстановления.

Напомним, что фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по некоторым источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

Стали известны подробности состоянии здоровья Костомарова после тяжелого лечения.