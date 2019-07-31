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31 июля 20°C

Роскошь и нищета: как и почему барнаульцы живут без тротуаров

Барнаульцы критиковали замену еще хорошего асфальта на центральной аллее пр. Ленина на плитку. По их мнению, потраченные на это 21,5 млн рублей могли направить на ремонт и строительство тротуаров там, где они нужнее. Корреспондент altapress.ru обулся в кроссовки поудобнее и оценил некоторые проблемные участки, а затем узнал мнения общественников и архитекторов.

Тротуары в Барнауле. Ядринцева.
Тротуары в Барнауле. Ядринцева.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Пешеходов здесь не любят

В исторической и центральной частях города много тротуаров, которые превратились в полосу препятствий. На Деповской пешеход обходит крылечки магазинов, выпирающие на пешеходную зону, портит обувь на кочках и ямах. На Радищева идет по проезжей части, потому что обочины заросли кленом. На Интернациональной периодически проваливается в песок.

На Ползунова вдоль исторического здания — канцелярии Калывано-Воскресенского завода (Ползунова, 41) — тротуар после дождя полностью заливает. На Привокзальной и Новоугольной обочины без асфальта, поэтому дошкольникам приходится шагать до детсада № 182 по песку и земле.

Пешеходов не любят на Ядринцева. Здесь на многих участках улицы тротуар сужается в узкую грунтовую тропинку, ходить по которой небезопасно. На другом отрезке построена крутая лестница. По ней сложно спустить коляску и пробраться человеку с ограниченными физическими возможностями. И, наконец, есть небольшой участок около новостройки, где можно передохнуть — пройти по ровной поверхности и полюбоваться газоном. Но, к сожалению, его протяженность только метров 200.

Тротуары в Барнауле.
Тротуары в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Станислав Зенков,
архитектор:

В городе не может быть дорог без тротуаров, потому что человек не имеет права ходить по проезжей части, если это не пешеходный переход. Только в одном случае допустим тротуар с одной стороны — если с другой нет строений. Но и в этом случае тротуар желательно построить.

По словам Зенкова, в Барнауле уже есть документ, в котором описаны профили всех улиц. «Ничего изобретать не надо», — говорит Станислав Федорович.

Тротуары в Барнауле.
Тротуары в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Сомнительные траты

В этом году на 33 улицы Барнаула из бюджета выделили 580 млн рублей. Ремонтируя их, дорожники попутно строят и тротуары. Например сейчас плитку укладывают на пр. Социалистическом между улицей Молодежной и проспектом Строителей.

«И это очень хорошо, — говорит архитектор Александр Деринг, офис которого находится на Социалистическом. — На этой улице размещена крупная гостиница. Еще по ней можно дойти до главной площади города. Но частник, который устраивал около своих офисов разномастные плиточные островки, превратил дорогу в полосу препятствий».

Однако не все проекты барнаульцы оценили как удачные. В этом году ведут ремонт на пр. Ленина (предыдущий был в 2010 году). А на участке от Молодежной до Партизанской асфальт на аллее заменили на плитку, потратив 21,5 млн рублей.

Такое покрытие, говорят барнаульские застройщики, на 20−30% дороже асфальта (конечная цена зависит от работ по подготовке основания. — Прим. ред.). Однако, посчитали чиновники, на «парадной» улице нельзя экономить. Дмитрий Симоненко, начальник отдела дорожного хозяйства мэрии Барнаула, говорит, что плитка экологичнее, более ремонтопригодна и эстетична. Горожан не убедили.

Максим Максименко,
архитектор, MDVA studio:

На аллее пр. Ленина относительно плохих участков было около 20%. С ними стоило работать. Остальные средства, конечно, надо было направить на любую другую точку города, где твердого покрытия под ногами люди давно не видели, а может его там никогда не было.

Максименко признает, что в теории плитка лучше асфальта. Особенно если она крупноформатная и идеально уложена, чтобы коляски и детские велосипеды не дребезжали на стыках.

Максим Максименко,
архитектор, MDVA studio:

Она пропускает сквозь швы воду и в небольшой дождь никаких луж нет. На жаре не пахнет битумом. Это в теории. У нас же плитка будет рассыпаться через пару лет, а проваливаться начнет уже в следующую весну. Будем тратить к озвученным 21,5 млн рублей дополнительные деньги.

Станислав Зенков и вовсе говорит об абсурдности устройства прогулочной аллеи между двух дорог.

Новая плитка на пр. Ленина.
Новая плитка на пр. Ленина.
vk.com/barneos22

Станислав Зенков,
архитектор:

Аллея на пр. Ленина — резервная территория, которую градостроители оставили на случай увеличения автомобильного потока. Какая польза от прогулок между двумя дорогами? При этом тротуары Ленина сузили ради строительства парковок, отобрав у пешеходов территорию. Это идиотский проект (реконструкции пр. Ленина в 2019 году прим. ред.).

Общественник Егор Галкин добавляет, что у города маленький бюджет на благоустройство: «Эти деньги стоило бы распределить на более важные составляющие благоустройства — высадку деревьев, создание новых общественных пространств или ремонт уже существующих тротуаров».

Как хотят горожане

Проект «Безопасные и качественные дороги», по которой в этом году ремонтируют дороги города, ждет финансирования и на будущий год. Сейчас в администрации города рассматривается список участков, которые будут реконструировать.

«Я предлагаю часть суммы направить на создание хорошей велобеговой дорожки по периметру парка „Изумрудный“. Она исторически там сложилась, горожане ей пользуются — бегают, катаются на велосипедах, зимой на лыжах. Но она в ужасном состоянии, более того она по большей части грунтовая», — говорит Максименко.

Тротуары в Барнауле.
Тротуары в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Егор Галкин предлагает обратить внимание на переходную улицу Анатолия, Максима Горького и Димитрова. Но главное, подчеркивает архитектор Александр Деринг, нужно выстроить работу так, чтобы постепенно в городе формировалась благоприятная среда.

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской «Классика»:

Чтобы город был дружелюбным, необходим баланс интересов пешеходов и автомобилистов. В Америке уже пережили бум строительства автоэстакад и скоростных дорого в черте города. Их разбирают, освобождая больше места для пешеходов. Делают ставку на развитие общественного транспорта. Думаю, что мы тоже к этому придем со временем, но можно было бы уже сейчас взять хороший опыт других стран.

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