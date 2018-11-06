«Роскосмос» сообщил о сбое компьютера на борту МКС

Информация о сбое сначала появилась в СМИ со ссылкой на неофициальные источники. Позже на сайте госкорпорации опубликовали сообщение, в котором говорится, что у одного из компьютеров МКС «пропала так называемая программная готовность», иными словами — произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск.
В «Роскосмосе» заверили, что «на работу МКС этот сбой никак не повлияет», так как штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать лишь с двумя рабочими компьютерами. «Чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем „Прогресс“, мы проведем перезагрузку 8 ноября 2018 года», — отметили в госкорпорации.
Ранее эксперты высказались о том, почему в России «тонут суда и падают ракеты». По их мнению, главные причины — непрофессионализм руководства, утечка мозгов и «раздолбайство».