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6 ноября
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Жизнь
29

«Роскосмос» сообщил о сбое компьютера на борту МКС

В «Роскосмосе» сообщили, что на одном из компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой, сообщает РИА «Новости». В госкорпорации уверяют, что это никак не повлияет на работу международной космической станции.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

Информация о сбое сначала появилась в СМИ со ссылкой на неофициальные источники. Позже на сайте госкорпорации опубликовали сообщение, в котором говорится, что у одного из компьютеров МКС «пропала так называемая программная готовность», иными словами — произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск.

В «Роскосмосе» заверили, что «на работу МКС этот сбой никак не повлияет», так как штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать лишь с двумя рабочими компьютерами. «Чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем „Прогресс“, мы проведем перезагрузку 8 ноября 2018 года», — отметили в госкорпорации.

Ранее эксперты высказались о том, почему в России «тонут суда и падают ракеты». По их мнению, главные причины — непрофессионализм руководства, утечка мозгов и «раздолбайство».

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